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Адвокат Януковича считает прецедентным решение ЕС о снятии санкций с его подопечного

Адвокат Януковича считает прецедентным решение ЕС о снятии санкций с его подопечного

 Госбюро Украины возбудило дела против Порошенко и Парубия

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19:17   11 Июля 2019
Весь мир

Вопрос вступления Финляндии в НАТО в стране не обсуждается

Вопрос вступления Финляндии в НАТО в стране не обсуждается

Посол Финляндии Микко Хаутала не исключил возможность вступления НАТО в Финляндию. Об этом 11 июля сообщает РИА Новости. 

По его словам, Финляндия не исключает вступление в НАТО, однако в данный момент вопрос не рассматривается. 

«Есть много факторов, которые мы учитываем, но самое главное – это то, как мы ощущаем наше положение, нашу безопасность в регионе и что требуется делать для безопасности нашей страны», — сказал он.

Хаутала подчеркнул, что в настоящий момент Хельсинки не чувствуют угрозы со стороны для принятия такого решения. 

«В данный момент в нашей стране не обсуждается вопрос о вступлении в НАТО, но возможность есть», — добавил дипломат.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Кайккокен заявил, что Финляндия не видит угрозы со стороны РФ, однако продолжит развивать обороноспособность. 

Финляндия не входит в военные альянсы. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#нато #финляндия #политика #общество #весь мир

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