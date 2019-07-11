Вопрос вступления Финляндии в НАТО в стране не обсуждается

Посол Финляндии Микко Хаутала не исключил возможность вступления НАТО в Финляндию. Об этом 11 июля сообщает РИА Новости.

По его словам, Финляндия не исключает вступление в НАТО, однако в данный момент вопрос не рассматривается.

«Есть много факторов, которые мы учитываем, но самое главное – это то, как мы ощущаем наше положение, нашу безопасность в регионе и что требуется делать для безопасности нашей страны», — сказал он.

Хаутала подчеркнул, что в настоящий момент Хельсинки не чувствуют угрозы со стороны для принятия такого решения.

«В данный момент в нашей стране не обсуждается вопрос о вступлении в НАТО, но возможность есть», — добавил дипломат.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Кайккокен заявил, что Финляндия не видит угрозы со стороны РФ, однако продолжит развивать обороноспособность.

Финляндия не входит в военные альянсы.