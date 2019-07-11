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19:02   11 Июля 2019
Россия

Путин поговорил по телефону с Зеленским

Путин поговорил по телефону с Зеленским

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в четверг, 11 июля, сообщил, что президент Владимир Путин поговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, главы стран поговорили по инициативе Киева. 

Путин и Зеленский обсудили не только урегулирование в Донбассе и продолжение контактов в нормандском формате, но и совместную работу по возвращению удерживаемых как в России, так и на Украине лиц, добавил представитель Кремля. 

«Договорились продолжать эту работу на уровне экспертов», — резюмировал Песков.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #украина #зеленский

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