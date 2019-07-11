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18:55   11 Июля 2019
Весь мир

ЕС выделит Грузии около 47 миллионов евро в качестве помощи

ЕС выделит Грузии около 47 миллионов евро в качестве помощи

Замглавы Министерства иностранных дел Грузии Вахтанг Махароблишвили и представитель Европейской комиссии по вопросам расширения и политики добрососедства Лоренс Мередит подписали соглашение о выделении Тбилиси в качестве помощи порядка 47 миллионов евро для укрепления безопасности и повышения эффективности экономического управления.

Об этом сообщили в четверг, 11 июля, в пресс-службе грузинского внешнеполитического ведомства. Там также заметили, что что соглашение было подписано в Батуми в ходе конференции «Европейский путь Грузии», посвященной 10-летнему юблею программы Европейского союза «Восточное партнерство».

«Основной целью указанной программы является поддержка Грузии с целью усиления безопасности, — говорится в сообщении. — сказано в сообщении.

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Автор: Алла Ларионова
#евросоюз #грузия

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