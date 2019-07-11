ЕС выделит Грузии около 47 миллионов евро в качестве помощи

Замглавы Министерства иностранных дел Грузии Вахтанг Махароблишвили и представитель Европейской комиссии по вопросам расширения и политики добрососедства Лоренс Мередит подписали соглашение о выделении Тбилиси в качестве помощи порядка 47 миллионов евро для укрепления безопасности и повышения эффективности экономического управления.

Об этом сообщили в четверг, 11 июля, в пресс-службе грузинского внешнеполитического ведомства. Там также заметили, что что соглашение было подписано в Батуми в ходе конференции «Европейский путь Грузии», посвященной 10-летнему юблею программы Европейского союза «Восточное партнерство».