Режиссер Малого драматического театра Дмитриев скончался в Петербурге​​​​​​​

Представитель академического Малого драматического театра в четверг, 11 июля, сообщил, что на 50-ом году жизни скончался актер и режиссер Олег Дмитриев. О дате и времени прощания сообщат дополнительно. Причина смерти неизвестна.

«Ушел из жизни наш товарищ, актер театра, режиссер Олег Дмитриев», — добавили в МДТ.

Олег Дмитриев родился 26 апреля 1970 года в Ленинграде. Закончил актерско-режиссерский класс Льва Додина в ЛГИТМиК / СПГАТИ, а в 2004 году дебютировал в качестве режиссера спектаклем «Любовь дона Перлимплина». В 2008 году Дмитриев не только организовал, но и возглавил Авторский театр.