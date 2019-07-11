Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лоукостер «Победа» отменил сбор при оплате авиабилета картой на сайте

Лоукостер «Победа» отменил сбор при оплате авиабилета картой на сайте

 Путин внес на ратификацию в ГД договор о стратегическом сотрудничестве с Каиром

Путин внес на ратификацию в ГД договор о стратегическом сотрудничестве с Каиром
Адвокат Януковича считает прецедентным решение ЕС о снятии санкций с его подопечного

Адвокат Януковича считает прецедентным решение ЕС о снятии санкций с его подопечного

 Госбюро Украины возбудило дела против Порошенко и Парубия

Госбюро Украины возбудило дела против Порошенко и Парубия
Делегации РФ и Турции в Анкаре обсудили сирийскую ситуацию

Делегации РФ и Турции в Анкаре обсудили сирийскую ситуацию

 Зеленский заявил, что обсудил с Путиным вопрос освобождения украинских моряков

Зеленский заявил, что обсудил с Путиным вопрос освобождения украинских моряков
Лоукостер «Победа» отменил сбор при оплате авиабилета картой на сайте

Лоукостер «Победа» отменил сбор при оплате авиабилета картой на сайте

 Путин внес на ратификацию в ГД договор о стратегическом сотрудничестве с Каиром

Путин внес на ратификацию в ГД договор о стратегическом сотрудничестве с Каиром
Адвокат Януковича считает прецедентным решение ЕС о снятии санкций с его подопечного

Адвокат Януковича считает прецедентным решение ЕС о снятии санкций с его подопечного

 Госбюро Украины возбудило дела против Порошенко и Парубия

Госбюро Украины возбудило дела против Порошенко и Парубия
Делегации РФ и Турции в Анкаре обсудили сирийскую ситуацию

Делегации РФ и Турции в Анкаре обсудили сирийскую ситуацию

 Зеленский заявил, что обсудил с Путиным вопрос освобождения украинских моряков

Зеленский заявил, что обсудил с Путиным вопрос освобождения украинских моряков
19:13   11 Июля 2019
Весь мир

Зеленский пообещал не допустить федерализации Украины

Зеленский пообещал не допустить федерализации Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Киеве на совместной с премьер-министром Молдавии премьер-министром Майей Санду пресс-конференции, заявил, что не допустит реализации каких-либо планов по федерализции страны.

Выступая на пресс-конференции, Зеленский заявил, что Украина и Молдавия не просто страны-соседи, но неизменные партнеры.

«Я заверил госпожу Санду, что Украина и в дальнейшем будет предоставлять всеобъемлющую поддержку территориальной целостности Молдовы и принимать активное участие в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, - сказал он, подчеркнув при этом: - Также мы не позволим навязывать нам любые планы по так называемой федерализации».

В заключение Зеленский добавил, что обе страны объединяет одно желание «чтобы на их территории не было войск России».

Зеленский пообещал не допустить федерализации Украины

Напомним: Украина наравне с Россией является участником переговорного процесса по урегулированию приднестровского конфликта, где Молдавия и Приднестровье являются конфликтующими сторонами, РФ и Украина – гарантами и посредниками, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – посредником,  а Соединенные Штаты и Евросоюз – наблюдателями. Очередной раунд переговоров запланирован на сентябрь текущего года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#украина #политика #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...