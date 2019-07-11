Зеленский пообещал не допустить федерализации Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Киеве на совместной с премьер-министром Молдавии премьер-министром Майей Санду пресс-конференции, заявил, что не допустит реализации каких-либо планов по федерализции страны.

Выступая на пресс-конференции, Зеленский заявил, что Украина и Молдавия не просто страны-соседи, но неизменные партнеры.

«Я заверил госпожу Санду, что Украина и в дальнейшем будет предоставлять всеобъемлющую поддержку территориальной целостности Молдовы и принимать активное участие в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, - сказал он, подчеркнув при этом: - Также мы не позволим навязывать нам любые планы по так называемой федерализации».

В заключение Зеленский добавил, что обе страны объединяет одно желание «чтобы на их территории не было войск России».

Напомним: Украина наравне с Россией является участником переговорного процесса по урегулированию приднестровского конфликта, где Молдавия и Приднестровье являются конфликтующими сторонами, РФ и Украина – гарантами и посредниками, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – посредником, а Соединенные Штаты и Евросоюз – наблюдателями. Очередной раунд переговоров запланирован на сентябрь текущего года.