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18:58   11 Июля 2019
Россия

Поклонская поиронизировала над украинскими чиновниками, которым грозит люстрация

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Депутат Госдумы Наталья Поколонская прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости люстрировать высшее руководство страны, которое пришло к власти после Майдана. Ее слова 11 июля передает «Царьград»

Бывший прокурор Крыма сыронизировала по поводу ситуации с чиновниками, которые дорвались до власти после Майдана. 

«Наконец-то, получите люстрацией в обратку», — сказала она. 

Ранее Зеленский заявил, что высшее руководство страны, которое находилось у власти с 2014 года, в том числе команду экс-президента Украины Петра Порошенко и его самого нужно люстрировать. Поклонская по этому поводу привела в пример пословицу. 

«Есть такая пословица: «Как пришло, так и ушло» — это про «пришедших» к власти путем вооруженного ее захвата в Киеве в 2014 году», — заявила она. 

Депутат Госдумы раздумывала, не побоится ли новоиспеченная команда «смести» участников переворота с насиженных за петь лет мест. 

«А напоследок таким захватчикам припомню слова генерала Лебедя: «Не плюй в колодец, вернётся — не поймаешь!» Вот и не поймали…» – заявила она. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #поклонская #общество

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