Депутат Госдумы Наталья Поколонская прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости люстрировать высшее руководство страны, которое пришло к власти после Майдана. Ее слова 11 июля передает «Царьград».

Бывший прокурор Крыма сыронизировала по поводу ситуации с чиновниками, которые дорвались до власти после Майдана.

«Наконец-то, получите люстрацией в обратку», — сказала она.

Ранее Зеленский заявил, что высшее руководство страны, которое находилось у власти с 2014 года, в том числе команду экс-президента Украины Петра Порошенко и его самого нужно люстрировать. Поклонская по этому поводу привела в пример пословицу.

«Есть такая пословица: «Как пришло, так и ушло» — это про «пришедших» к власти путем вооруженного ее захвата в Киеве в 2014 году», — заявила она.

Депутат Госдумы раздумывала, не побоится ли новоиспеченная команда «смести» участников переворота с насиженных за петь лет мест.