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18:36   11 Июля 2019
Весь мир

Грузия потеряла бы 1,5 миллиарда долларов, в случае введения Россией эмбарго

Грузия потеряла бы 1,5 миллиарда долларов, в случае введения Россией эмбарго

Ущерб грузинской стороны от полного российского эмбарго, в том случае, если Москва примет решение о его введении, составил бы примерно 1,5 миллиарда долларов.

Такое заключение озвучила в четверг глава грузинского Министерства экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

«Если бы было введено эмбарго, чего не произошло, к счастью, общая потеря составила бы четыре миллиарда лари (примерно 1,5 миллиарда долларов)», - сказала она.

 При этом министр уточнила, что в эту сумму входят 750 миллионов долларов, которые в Грузии должны были до конца текущего года оставить туристы, плюс к этому доходы от экспорта вина, минеральной воды и сельхозпродукции, а также денежные переводы в страну из-за границы, общая сумма которых в прошлом году составила 600 миллионов долларов, и в этом году ожидалось столько же.

Уже сейчас, по словам Турнавы, в Аджарии отмечается нехватка туристов – множество людей отменили бронь в гостиницах.

«Мы бы хотели, чтобы наши курорты были более загружены», - сказала министр, добавив, что на ситуацию негативно влияют безответственные и агрессивные заявления от дельных лиц внутри Грузии.

Грузия потеряла бы 1,5 миллиарда долларов, в случае введения Россией эмбарго

Напомним: после охвативших Тбилиси антироссийских протестов, сопровождавшихся штурмом местного парламента, где с участием делегации из РФ проходила сессия Межпарламентской ассамблеи православия, российское руководство приняло решение с 8 июля на время приостановить прямое авиасообщение между нашими странами. При этом туроператорам было рекомендовано остановить продажу путевок Турцию.

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Автор: Александр Люблинский
#экономика #политика #весь мир

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