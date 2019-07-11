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18:34   11 Июля 2019
Политика

Захарова пригрозила британским СМИ «зеркальными мерами»

Захарова пригрозила британским СМИ «зеркальными мерами»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что работающие в России британские СМИ могут столкнуться с зеркальными мерами после ситуации с RT и Sputnik. Об этом она заявила 11 июля на брифинге. 

«Мы всегда исходили из принципа взаимности», — передает «Интерфакс» слова Захаровой. 

Дипломат предупредила, что британские СМИ должны быть готовы к последствиям после действий правительства Соединенного Королевства. 

Ранее Лондон лишил аккредитации RT и Sputnik на конференцию по свободе СМИ. Во вторник Захарова потребовала предоставить конкретные факты, на основании которых российские СМИ были дискредитированы, иначе Москва расценит такие действия как клевету, призванную очернить деловую репутацию российских СМИ. 

По словам британского МИД, RT и Sputnik лишили аккредитации из-за их «активной роли в распространении дезинформации». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #захарова #политика #общество #rt #sputnik

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