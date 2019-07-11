Аномальная жара в Тунисе сказывается на здоровье туристов

Российские туристы и гиды, которые отдыхают в Тунисе, сообщили об аномальной для июля жары в стране. По их словам, обычно температура под 39 градусов тепла устанавливается в августе, но никак не в начале июля.

«Погода сошла с ума и жара не собирается уходить. Дует сирокко, а это означает круглосуточный филиал ада на Земле», — отметил пользователь Instagram с ником Gid_v_tunise.

Терапевт и дерматолог Лариса Алексеева прокомментировала ситуацию Федеральному агентству новостей. По ее словам, необходимо понимать, что туристов в Тунисе ждет очень серьезный тепловой удар и обезвоживание. Симптомы теплового удара — одышка, тошнота, дискомфорт, обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта.

«Это удар по всему организму, тут очень сложно говорить о всех последствиях», — добавила врач.

Также необходимо помнить о солнечных ожогах, продолжила Лариса Алексеева и порекомендовала российским туристам не выходить из номеров в солнцепек. Такая аномальная жара навредит гипертоникам и людям, которые страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы.