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 Аномальная жара в Тунисе сказывается на здоровье туристов

Аномальная жара в Тунисе сказывается на здоровье туристов

18:39   11 Июля 2019
Весь мир

Аномальная жара в Тунисе сказывается на здоровье туристов

Аномальная жара в Тунисе сказывается на здоровье туристов

Российские туристы и гиды, которые отдыхают в Тунисе, сообщили об аномальной для июля жары в стране. По их словам, обычно температура под 39 градусов тепла устанавливается в августе, но никак не в начале июля. 

«Погода сошла с ума и жара не собирается уходить. Дует сирокко, а это означает круглосуточный филиал ада на Земле», — отметил пользователь Instagram с ником Gid_v_tunise. 

Терапевт и дерматолог Лариса Алексеева прокомментировала ситуацию Федеральному агентству новостей. По ее словам, необходимо понимать, что туристов в Тунисе ждет очень серьезный тепловой удар и обезвоживание. Симптомы теплового удара — одышка, тошнота, дискомфорт, обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта.

«Это удар по всему организму, тут очень сложно говорить о всех последствиях», — добавила врач. 

Также необходимо помнить о солнечных ожогах, продолжила Лариса Алексеева и порекомендовала российским туристам не выходить из номеров в солнцепек. Такая аномальная жара навредит гипертоникам и людям, которые страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

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Автор: Анатолий Кубарев
#отдых #туристы #жара #тунис

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