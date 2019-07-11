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18:29   11 Июля 2019
Россия

«ВКонтакте» удалила из группы MDK непристойное изображение с госсимволами

«ВКонтакте» удалила из группы MDK непристойное изображение с госсимволами

Социальная сеть «ВКонтакте» по запросу Роскомнадзора удалила из сообщества MDK комментарий, который оскорбляет госсимволы России. Соответствующая информация появилась в четверг, 11 июня на официальном сайте ведомства.

«По требованию Генпрокуратуры из сообщества MDK удалена картинка, оскорбляющая государственный флаг и Конституцию РФ», — отмечают в РКН.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры призвал администрацию соцсети ограничить доступ к одному из комментариев пользователей, который появился под одной из записей в сообществе MDK. В ведомстве добавили, комментарий содержал непристойное изображение на фоне российского флага с надписью «Конституция РФ».

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Автор: Алла Ларионова
#вконтакте #ркн

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