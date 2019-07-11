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18:16   11 Июля 2019
Россия

Медведев заявил о снижении НДС в два раза на плодово-ягодную продукцию

Медведев заявил о снижении НДС в два раза на плодово-ягодную продукцию

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение о снижении ставки налога на добавленную стоимость на плодово-ягодную продукцию поможет снизить на нее цены. Об этом 11 июля премьер-министр написал в своем Twitter. 

«Принял решение о снижении НДС до 10% на плодово-ягодную продукцию. Это должно привести к ее удешевлению, а также позволит развиваться отечественному садоводческому хозяйству», — сообщил Медведев. 

Ранее стало известно, что в ближайшее время Госдума рассмотрит законопроект о снижении с 20% до 10% НДС на плодово-ягодную продукцию. Об этом сообщил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. 

Инициатива по поводу снижения до 10% НДС на плодово-ягодные культуры обсуждалась на совещании с президентом России Владимиром Путиным в начале октября 2018 года в Ставрополе. 

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Автор: Софья Белоцерковская

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