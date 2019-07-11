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18:04   11 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Депутаты Рады отказались отправить в отставку главу МИД Украины Климкина

Депутаты Рады отказались отправить в отставку главу МИД Украины Климкина

Депутаты Верховной рады в четверг, 11 июля, в очередной раз отказалась отправить в отставку украинского министра иностранных дел Павла Климкина. Согласно результатам голосования, увольнение главы МИД Украины поддержали 160 депутатов при минимально требуемых 226.

Это была уже третья попытка сменить руководство внешнеполитического ведомства, с которым у действующего украинского лидера Владимира Зеленского возник конфликт. МИД Украины обменялся с российскими коллегами дипломатическими нотами об освобождении моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года, но не предупредил об этом президента.

 Украина — парламентская республика, поэтому у президента нет права увольнять по собственному усмотрению членов правительства. Однако украинский лидер вправе предложить парламенту кандидатуры на должность министров иностранных дел и обороны, которые входят в так называемую президентскую квоту.

Во вторник, 2 июля, Владимир Зеленский предложил Верховной раде рассмотреть вопрос об увольнении Павла Климкина с поста министра иностранных дел и назначении на должность Вадима Пристайко.

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Автор: Анатолий Кубарев
#украина #верховная рада #общество #климкин

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