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17:56   11 Июля 2019
Весь мир

Эксперт рассказал, зачем иностранным державам нужна дестабилизация в Судане

Эксперт рассказал, зачем иностранным державам нужна дестабилизация в Судане

Вмешательство зарубежных игроков во внутренние политические и экономические процессы Судана отнюдь не спосбствует стабилизации обстановки в этой стране, уверен африканист Александр Зданевич, слова которого приводит ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, иностранные игроки здесь используют совершенно разные способы, как политические так и экономические.

«Давление на Судан повсеместно нарастает, а ситуация и в северной части страны, условно Большом Судане, и в Южном Судане далека от стабильной. Проблемами пользуются все, кто притянут по разным поводам к Красноморскому бассейну, к проблемам региона», — заявил эксперт агентству.

Как отмечает местная оппозиция, военное руководство страны находится в подчинении у иностранных держав, которым нужны природные ресурсы страны. Лакомым куском для них является и ее стратегическое положение, ведь береговая линия Судана на Красном море - важный морской путь. В числе главных бенефициаров ослабления Судана указывают ОАЭ, Китай и Саудовскую Аравию, которые желают увеличить влияние в этой стране и получать местные ресурсы по низкой цене.

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Автор: Алла Ларионова
#политика #судан

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