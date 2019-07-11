Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин поговорил по телефону с Зеленским

Путин поговорил по телефону с Зеленским

 Поклонская поиронизировала над украинскими чиновниками, которым грозит люстрация

Поклонская поиронизировала над украинскими чиновниками, которым грозит люстрация

Депутаты Рады отказались отправить в отставку главу МИД Украины Климкина

Депутаты Рады отказались отправить в отставку главу МИД Украины Климкина

 Нино Бурджанадзе поддержала решение суда в отношении Януковича

Нино Бурджанадзе поддержала решение суда в отношении Януковича
ЕС выделит Грузии около 47 миллионов евро в качестве помощи

ЕС выделит Грузии около 47 миллионов евро в качестве помощи

 Аномальная жара в Тунисе сказывается на здоровье туристов

Аномальная жара в Тунисе сказывается на здоровье туристов

Путин поговорил по телефону с Зеленским

Путин поговорил по телефону с Зеленским

 Поклонская поиронизировала над украинскими чиновниками, которым грозит люстрация

Поклонская поиронизировала над украинскими чиновниками, которым грозит люстрация

Депутаты Рады отказались отправить в отставку главу МИД Украины Климкина

Депутаты Рады отказались отправить в отставку главу МИД Украины Климкина

 Нино Бурджанадзе поддержала решение суда в отношении Януковича

Нино Бурджанадзе поддержала решение суда в отношении Януковича
ЕС выделит Грузии около 47 миллионов евро в качестве помощи

ЕС выделит Грузии около 47 миллионов евро в качестве помощи

 Аномальная жара в Тунисе сказывается на здоровье туристов

Аномальная жара в Тунисе сказывается на здоровье туристов

17:55   11 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Нино Бурджанадзе поддержала решение суда в отношении Януковича

Нино Бурджанадзе поддержала решение суда в отношении Януковича

Суд Европейского союза отменил санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом 11 июля сообщает информационный портал «NEW INFORM»

По словам бывшего спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе, то, что происходило с Януковичем, было политическим преследованием со стороны украинских властей. 

«Сам этот процесс, от начала и до конца, был политическим процессом против экс-президента, открыто направленным против России. В связи с этим я уверена, что суд принял справедливое решение», – заявила она.

Суд Евросоюза отменил санкции после рассмотрения жалобы самого Виктора Януковича, его сына Александра, а также бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, экс-премьер-министра Сергея Арбузова, а также экс-главы администрации президента Украины Андрея Клюева и бывшего генпрокурора Виктора Пшонки с сыном.

Перечисленные лица попали в черный список Евросоюза, который предполагал замораживание счетов. Позднее санкции против экс-чиновников неоднократно продлевались.   

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #санкции #янукович #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...