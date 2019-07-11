Новый патрульный корабль Черноморского флота «Дмитрий Рогачев» прибыл в Севастополь

Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев», который в июне 2019 года вошел в состав Черноморского флота» завершил переход из Новороссийска и вошел в порт Севастополя.

Как сообщает в четверг Министерство обороны РФ, экипаж «Дмитрия Рогачева» успешно сдал свою первую курсовую задачу, организовав повседневную корабельную службу и разработав мероприятия по приготовлению корабля к походу и бою.

Прибыв в Севастополь, личный состав приступил к проведению плановых корабельных учений в Черном море, включающих в себя стрельбы из имеющегося на борту вооружения по плавающей мине, а также по береговым, морским и воздушным целям. Кроме того, экипажу предстоит провести учения по борьбе за живучесть корабля в походе, по отработке защиты корабля от химической, биологической и радиационной угрозы в море, и по ведению радиоэлектронной борьбы.

Напомним: в марте текущего года министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания заявил, что Военно-морской флот страны получит три новые подводные лодки – две атомные и одну дизельную. Кроме того, как заявил глава Минобороны, в текущем году надводные силы ВМФ РФ пополнятся фрегатом «Адмирал флота Касатонов», корветом «Гремящий», большим десантным кораблем «Петр Моргунов», малыми ракетными кораблями «Ингушетия» и «Меркурий», патрульным кораблем «Дмитрий Рогачев», пятью боевыми катерами, тральщиком «Владимир Емельянов» и 20 судами обеспечения.Также Шойгу рассказал, что до конца 2019 года, процедуру заводского ремонта пройдут 11 судов обеспечения и военных кораблей.

По словам министра, в процессе подготовки войск командование все шире использует опыт современных военных конфликтов, при этом к решению учебно-боевых задач в подразделениях все чаще подходят нестандартным образом.