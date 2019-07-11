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17:38   11 Июля 2019
Весь мир

Корреспондент ФАН рассказал «Спутнику», что на самом деле сейчас происходит в Судане

Корреспондент ФАН рассказал «Спутнику», что на самом деле сейчас происходит в Судане

Специальный корреспондент ФАН, журналист-международник Абасс Джума в эфире «Спутник» рассказал правду о нынешней ситуации в Судане.

Напомним, 11 апреля на фоне протестов, которые длились около четырех месяцев, в стране произошел военный переворот. Президент страны Омар аль-Башир был свергнут, а вскоре арестован. Переходный военный совет взял власть в Судане в свои руки. Его представители заявляют о намерении в течение двух лет передать руководство в руки новоизбранных руководителей.

Приехав в Судан, Джума  ожидал увидеть на улицах пылающие покрышки и побитые витрины магазинов. Однако ничего подобного журналист там не застал.

«Какие-то остатки баррикад, конечно, есть, но какой-то постапокалиптической картины я не увидел. Военные навели порядок. Я, конечно же, осуждаю то, какими методами они пользовались. Часть сил быстрого реагирования перегнули палку. Безусловно. Разгоны были», — отметил Джума.

По словам спецкора, среди суданского общества сечас наблюдается раскол. 

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Автор: Алла Ларионова
#судан #переворот

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