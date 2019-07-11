Путин отметил большой объем взаимодействия России и Киргизии

Российский президент Владимир Путин встретился с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым в Кремле 11 июля.

На открытии мероприятия он отметил, что очень рад вновь увидеться. С последней встречи прошло много времени, однако всегда есть тема для переговоров, учитывая большой объем взаимодействия.

«Так что очень рад, что вы нашли возможность по дороге домой заглянуть и к нам, чтобы поговорить о сегодняшнем состоянии наших двусторонних отношений и по другим вопросам, в том числе по проблемам интеграции», — сказал глава РФ.

Жээнбеков в ответ обратил внимание на плодотворный визит Путина в Киргизию. Тогда было утверждено свыше полусотни документов, общая сумма которых превысила шесть миллиардов долларов. Также он обратил внимание на деятельность Российско-киргизского инвестиционного фонда.

«Народ Кыргызстана всегда традиционно считает вас искренним другом Кыргызстана, который вносил и вносит неоценимую помощь в развитие нашей страны, нашего государства», — добавил киргизский глава.

Вместе с тем, Жээнбеков ждет нового визита Путина в республику для участия в сессии ОДКБ.