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17:32   11 Июля 2019
Россия

Начальник омской полиции подрался в метро с машинистом

Начальник омской полиции подрался в метро с машинистом

Начальник УМВД по городу Омску полковник полиции Алексей Меркушов подрался с машинистом московского метро. Об этом 11 июля сообщает ТАСС. 

По данным агентства, случай произошел в ночь на четверг на станции метро «Каширская». Почему случился конфликт — неизвестно, но закончился он дракой, в которой победил полицейский. Сотрудника метрополитена позже госпитализировали с сотрясением головного мозга, черепно-мозговой травмой и раной головы. Что касается полковника, у него врачи диагностировали только ушиб мягких тканей лица. 

Полицейский приехал в Москву в командировку, чтобы повысить квалификацию. Он планировал пройти переподготовку в Академии управления МВД России. Когда его задержали после драки столичные полицейские, выяснилось, что полковник был пьян, но проходить медицинское освидетельствование он отказался. Отмечается, что машинист тоже был «навеселе». 

Инцидент подтвердили в пресс-службе Академии управления МВД. В Академии добавили, что полковника уже успели отчислить. 

Подробности происшествия также выясняются в Омске. Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о случившейся драке с Меркушовым. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #драка #полиция #общество #омск

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