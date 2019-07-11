Верховная рада одобрила принудительную химическую кастрацию для педофилов

Максимальный срок для педофилов, уличенных в сексуальных преступлениях против детей, на Украине будет увеличен с 12 до 15 лет.

Соответствующий законопроект был одобрен в четверг депутатами Верховной рады Украины. Проект закона предусматривает, в числе прочего, создание открытого реестра осужденных педофилов и введение наказания в виде принудительной химической кастрации.

Как отмечается, в документе, наказание предполагает принудительное введение лицу, осужденному за совершение действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетним, антиандрогенных препаратов, химический состав которых направлен на уменьшение либидо и сексуальной активности. При этом данная мера не будет распространяться на преступников моложе 18 лет и старше 65. Лица, подвергшиеся принудительной химической кастрации, останутся под надзором до конца жизни.