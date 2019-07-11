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 Путин и Моралес выступили за переговоры по борьбе с химическим и биологическим терроризмом

Путин и Моралес выступили за переговоры по борьбе с химическим и биологическим терроризмом
17:18   11 Июля 2019
Россия

Путина и Моралеса беспокоит космическая гонка вооружений

Путина и Моралеса беспокоит космическая гонка вооружений

Президенты России Владимир Путин и Боливии Эво Моралес после переговоров дали совместное заявление на тему космоса. Документ опубликовали на сейте Кремля 11 июля.

Главы государств отметили важность в сохранении космического пространства свободным от различных вооружений. Кроме этого, они подчеркнули, что космос должен быть доступным для научных исследований любой страны, вне зависимости от ее развития.

Россию и Боливию беспокоит реальная угроза начала гонки вооружений в данной сфере, которая сделает неземное пространство ареной военных операций.

Путина и Моралеса беспокоит космическая гонка вооружений

«В связи с этим президенты подтвердили, что запрет на размещение в космосе оружия любого вида, в том числе путем разработки соответствующего юридически обязывающего многостороннего инструмента, мог бы предотвратить возникновение серьезной угрозы международному миру и безопасности», — указано в заявлении.

Путин и Моралес призвали участников действующих соглашений, направленных на мирное использование космического пространства, следовать правилам и выполнять обязательства. Вместе с этим, они указали на необходимость разработать механизм, способный обеспечить безопасность космических операций на долгие годы вперед.

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Автор: Анна Манц
#путин #космос #заявление #боливия #моралес

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