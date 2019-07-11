Милонов не увидел в рекламе «божественной шаурмы» повода для обращения в полицию

Депутат Госдумы Виталий Милонов не нашел в рекламе «божественной шаурмы» пермского кафе повода для обращения в полицию, в отличие от пермской епархии, которую возмутил образ девушки-ангела с крыльями из популярного фастфуда. По мнению народного избранника, авторы рекламы продемонстрировали дурной вкус.

«Недостаток таланта люди пытаются компенсировать пиаром на грани, — сказал Милонов. — Я не понимаю, на что подавать [заявление], если у людей нет чувства такта, вкуса. Мне тяжело понять, какое там нарушение. Дело не в церкви и верующих, а просто сама реклама нестандартная, переходящая грань часто появляется. Нужен регулятор рекламы, иначе получается, что рекламодатель может свободно, что угодно вывалить. Если рекламодатель, предположим, жлоб и неуч, то может свои жлобские идеи демонстрировать всему городу».

О множестве телефонных звонков, которые поступили в Пермскую епархию от возмущенных людей, сообщил в Facebook секретарь Пермского епархиального управления Андрей Литовка. В свою очередь владелица кафе «Шаурма не за горами» Вероника Бурдина заверила журналистов, что придумывая рекламу не пыталась никого оскорбить или высмеять, потому что «является крещенной и уважительно относится ко всем религиям». Позже фотография «божественной шаурмы» пропала со стены сообщества кафе во «ВКонтакте».