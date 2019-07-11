Генпрокурор Украины пообещал наказать канал «112 УКРАИНА» за показ фильма Стоуна

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил телеканалу «112 УКРАИНА» ответственностью за показ фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Нерасказанная история Украины». Об этом стало известно 11 июля из видеообращения генпрокурора, опубликованного на Facebook.

Ранее телеканал «112 УКРАИНА» анонсировал показ кинокартины в пятницу. Режиссер фильма вместе с документалистом Игорем Лопатенковым попытались разобраться в кризисе на Украине. Чтобы снять картину, Стоун взял эксклюзивное интервью у российского лидера Владимира Путина. Известно, что режиссер обсудил с главой государства случай в Керченском проливе.

«Заявляю прямо: за любые попытки, прошлые (телемост) и будущие – демонстрацию российского пропагандистского фильма, который рекламируется на канале Медведчука, будет ответственность», — заявил Луценко.

Ранее стало известно, что режиссер фильма об Украине получает письма с угрозами.