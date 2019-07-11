Путин и Моралес выступили за переговоры по борьбе с химическим и биологическим терроризмом

Президенты России и Боливии Владимир Путин и Эво Моралес заявили о необходимости начать на предстоящей в Женеве Конференции по разоружению переговорный процесс, направленный на борьбу с биологическим и химическим терроризмом.

Совместное заявление, подписанное двумя лидерами по окончании переговоров в Москве, опубликовано на сайте Кремля.

«В ответ на угрозы химического и биологического терроризма главы государств подтвердили необходимость запуска многосторонних переговоров по международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма на Конференции по разоружению в Женеве», - говорится в документе.

Также президенты выразили твердое намерение поддерживать международные усилия по сохранению целостности Конвенции, запрещающей разработку, производство, накопление и применение химоружия и призывающей к его уничтожению, а также усилия, направленные на недопущение политизации ОЗХО – организации по запрету химического оружия. Такую же позицию Путин и Моралес подтвердили по отношению к КБТО – Конвенции по запрещению разработки, производства и накопления биологического, бактериологического и токсинного оружия, и по его уничтожению.