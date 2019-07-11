«ВКонтакте» отвергла обвинения Навального о внесудебном сотрудничестве с силовиками

Администрация соцсети «ВКонтакте» резко отреагировала на ролик о связи с администрацией президента, опубликованный на YouTube-канале «Навальный-live», передает ФАН. В компании все обвинения назвали ложью, приведя соответствующие аргументы.

Ролик «Как «ВКонтакте» подружился с Кремлем» от сторонников блогера Алексея Навального был опубликован в сети 11 июля. Авторы видео рассказывают, что администрация социальной сети якобы по первому запросу предоставляет данные личных переписок пользователей, а также блокирует страницы сообществ.

В ответ администрация «ВК» по порядку дала опровержение на каждое утверждение команды скандально известного блогера. В частности, его сторонники уверяют, что сотрудники ФСБ имеют доступ к переписке зарегистрированных в соцсети пользователей. Администрация компании подчеркнула, что доступ она предоставляет исключительно по решению суда, а силовики могут видеть не всю историю сообщений, а лишь необходимую часть.

«Только по решению суда можно получить доступ к информации из переписки, но ни в коем случае не доступ ко всем сообщениям», — заявили в компании.

На «Навальный-Live» также сообщают, что соцсеть никак не защищает профили пользователей. Однако это утверждение тоже является голословным, ведь в соцсети есть возможность сделать страницу максимально приватной или вовсе «закрыть» ее от остальных пользователей. Кроме того, как напоминают в «ВК», были скрыты списки репостов, в связи с чем правохранителям сложно искать мнимые нарушения.

«Мы многое сделали для защиты наших пользователей. Начиная от продуктовых изменений и заканчивая требованиями изменить сам закон», — добавили в администрации.

Отмечается также, что соцсеть якобы «легко блокировала» «протестные» сообщества. Команда Навального в качестве примера приводит группу «Чемодановка в огне», где обсуждались беспорядки в селе. На деле же сообщество попало в бан из-за призывов к насилию. Ее участники писали в группе: «Берем охотничье оружие, топоры и ножи».

«ВК» является самой крупной соцсетью в Европе с миллионом активных пользователей. Поэтому ее администрация считает логичным тот факт, что часть дел, связанных с экстремизмом, возбуждалась по причине постов в соцсети, охват которой почти равен населению страны. Компания обвинила команду Навального в подмене фактов и в распространении фейковых данных. Блогер использовал соцсеть исключительно с целью самопиара, уверены в «ВК».