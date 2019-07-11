Европейский суд снял санкции с Януковича

Суд Европейского союза в четверг, 11 июля, снял санкции с бывшего украинского лидера Виктора Януковича. Согласно пресс-релизу, европейский суд разморозил счета экс-президента Украины.

Пресс-секретарь украинского генерального прокурора Лариса Сарган сообщала, если суд Евросоюза снимет экономические ограничения с Януковича и его окружения, тогда решение все равно не повлияет на ход расследования уголовных дел в отношении них. По ее словам, остальные санкции, которые продлили ранее, остаются активными.

Совет ЕС в понедельник, 8 июля, одобрил решение о продлении санкций до 6 марта 2020 года в отношении экс-президента Украины и его окружения в связи с незаконным присвоением государственных денег или злоупотреблением служебным положением, которое повлекло ущерб украинским фондам. Режим ограничительных мер не только действует с марта 2014 года, но и ежегодно продлевается.