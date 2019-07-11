Путин рассказал о совместном сельхозпроизводстве России и Боливии

Российский президент Владимир Путин рассказал о сотрудничестве России и Боливии в области сельского хозяйства на пресс-конференции по итогам встречи с боливийским коллегой Эво Моралесом 11 июля.

Он отметил, что работа в данном направлении требует особого внимания, так как она одна из самых интересных, приоритетных и перспективных. Главы государств договорились о продолжении сотрудничества в области сельского хозяйства.

«Надеюсь, что в ближайшее время продукты сельского хозяйства Боливии, животноводческие продукты, в том числе говядина, смогут поступать на российский рынок», — добавил Путин.

Лидер отметил, что для развития сельскохозяйственных отношений появляются «хорошие возможности». В частности, стали проще взаимные поставки аграрной и животноводческой продукции между российскими и боливийскими ветеринарными службами.