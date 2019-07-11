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16:49   11 Июля 2019
Россия

Моралес заявил, что Путин возглавляет усилия по борьбе за мировой порядок

Моралес заявил, что Путин возглавляет усилия по борьбе за мировой порядок

Российский лидер Владимир Путин «возглавляет усилия» по борьбе за защиту международного порядка и недопущения вмешательства во внутренние дела других стран. Такого мнения придерживается президент Боливии Эво Моралес, сообщает 11 июля РИА Новости. 

По словам Моралеса, подписанные в четверг соглашения показывают, как далеко продвинулись отношения двух стран. Об этом он заявил по результатам переговоров с Путиным. 

«Они [подписанные соглашения] позволяют заложить надежную основу для дальнейших инвестиций в экономику нашей страны, позволить обеспечить обмен знаниями, техническими ноу-хау», — сказал он. 

Моралес подчеркнул, что для Боливии очень важна поддержка Путина и правительства, и объяснил почему. 

«Во-первых, потому что именно президент России возглавляет усилия по борьбе за защиту международного порядка, за недопущение использования силы в международных делах, за недопущение вмешательства во внутренние дела других государств, за отстаивание суверенитета государств», — заявил он. 

Моралес заявил, что Путин возглавляет усилия по борьбе за мировой порядок

Глава Боливии подчеркнул, что государства стоят плечом к плечу и вместе борются за общие права, достоинство каждой страны, народа и в конечном счете за то, чтобы планета была многонациональной. Он добавил, что люди очень разные, и они должны понимать, что в этом многообразии и есть сила, поэтому необходимо уважать специфику и отличия каждой отдельной страны. 

«В этом подходе Россия для нас — по-настоящему братская страна», — заключил он. 

Ранее Моралес прибыл в РФ с официальным визитом по приглашению президента Путина. По итогам переговоров в Кремле стороны подписали пакет документов в области энергетики и международной координации. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #боливия #моралес

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