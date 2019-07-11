Моралес заявил, что Путин возглавляет усилия по борьбе за мировой порядок

Российский лидер Владимир Путин «возглавляет усилия» по борьбе за защиту международного порядка и недопущения вмешательства во внутренние дела других стран. Такого мнения придерживается президент Боливии Эво Моралес, сообщает 11 июля РИА Новости.

По словам Моралеса, подписанные в четверг соглашения показывают, как далеко продвинулись отношения двух стран. Об этом он заявил по результатам переговоров с Путиным.

«Они [подписанные соглашения] позволяют заложить надежную основу для дальнейших инвестиций в экономику нашей страны, позволить обеспечить обмен знаниями, техническими ноу-хау», — сказал он.

Моралес подчеркнул, что для Боливии очень важна поддержка Путина и правительства, и объяснил почему.

«Во-первых, потому что именно президент России возглавляет усилия по борьбе за защиту международного порядка, за недопущение использования силы в международных делах, за недопущение вмешательства во внутренние дела других государств, за отстаивание суверенитета государств», — заявил он.

Глава Боливии подчеркнул, что государства стоят плечом к плечу и вместе борются за общие права, достоинство каждой страны, народа и в конечном счете за то, чтобы планета была многонациональной. Он добавил, что люди очень разные, и они должны понимать, что в этом многообразии и есть сила, поэтому необходимо уважать специфику и отличия каждой отдельной страны.

«В этом подходе Россия для нас — по-настоящему братская страна», — заключил он.

Ранее Моралес прибыл в РФ с официальным визитом по приглашению президента Путина. По итогам переговоров в Кремле стороны подписали пакет документов в области энергетики и международной координации.