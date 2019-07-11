Моралес пригласил Путина посетить Боливию с визитом

Президент Боливии Эво Моралес, который в настоящее время находится с визитом в России, надеется, что российский лидер Владимир Путин вскоре по его приглашению нанесет ответный визит.

Это желание боливийского лидера отражено в совместном заявлении, которое президенты России и Боливии подписали в четверг по окончании переговоров.

«Президент Эво Моралес выразил признательность президенту Владимиру Путину за теплый прием в России и пригласил его посетить Боливию», - говорится в документе.

Также в совместном заявлении два президента подтвердили приверженность достигнутым ранее договоренностям по партнерству в международных вопросах и озвучили взаимное стремление продолжать укреплять традиционно тесные дружеские узы, и равноправное, взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами.