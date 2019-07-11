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16:34   11 Июля 2019
Россия

Ветеринар в Челябинске спас трехдневного детеныша леопарда

Ветеринар в Челябинске спас трехдневного детеныша леопарда

Самка леопарда из передвижного зоопарка в Челябинской области из-за гормонального сбоя отказалась выкармливать своих новорожденных детенышей и напала на них.

Одного детеныша к сожалению спасти не удалось, мама его загрызла, но второго детеныша – девочку, сотрудники смогли отбить. Ослабевшего, истощенного трехдневного котенка доставили к известному в Челябинской области ветеринару и зоозащитнику Карену Даллакяну, который заменил маленькой Еве мать.

Доктор выкармливает малышку козьим молоком, бутылочку приходится давать строго через два часа, днем и ночью. Чтобы не расставаться с маленьким пациентом Карен носит котенка с собой в коробке, и Ева настолько привыкла к его запаху, что сотрудникам клиники, чтобы покормить ее, приходиться брать у доктора его халат.

В будущем зоозащитник планирует выкупить леопарда у хозяина передвижного зоопарка и поселить в приюте.

 

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Автор: Александр Люблинский
#россия #общество

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