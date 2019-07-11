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16:36   11 Июля 2019
Россия

РКН обязал удалить из сообщества MDK непристойную картинку с госсимволами

РКН обязал удалить из сообщества MDK непристойную картинку с госсимволами

Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры России обязал соцсеть «ВКонтакте» удалить в сообществе MDK оскорбляющий государственные символы комментарий. Об этом сообщает ТАСС в четверг со ссылкой на пресс-секретаря РКН Вадима Ампелонского.

«Нам поступило требование Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к одному из комментариев пользователей, размещенных под одним из постов в небезызвестном сообществе MDK социальной сети «ВКонтакте»,- заявил он журналистам.

По его словам, запись содержит непристойное изображение на фоне государственного флага и надписи «Конституция РФ». 

Российский лидер Владимир Путин на минувшей неделе поручил Генпрокуратуре РФ вместе с МВД и Роскомнадзором проанализировать правоприменение статьи об ответственности за оскорбление государственных символов и государственных институтов на практике, а также при необходимости не допускать необоснованных штрафов или блокировок сайтов по данной статье.

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Автор: Алла Ларионова
#закон #вконтакте #ркн

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