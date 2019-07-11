РКН обязал удалить из сообщества MDK непристойную картинку с госсимволами

Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры России обязал соцсеть «ВКонтакте» удалить в сообществе MDK оскорбляющий государственные символы комментарий. Об этом сообщает ТАСС в четверг со ссылкой на пресс-секретаря РКН Вадима Ампелонского.

«Нам поступило требование Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к одному из комментариев пользователей, размещенных под одним из постов в небезызвестном сообществе MDK социальной сети «ВКонтакте»,- заявил он журналистам.

По его словам, запись содержит непристойное изображение на фоне государственного флага и надписи «Конституция РФ».

Российский лидер Владимир Путин на минувшей неделе поручил Генпрокуратуре РФ вместе с МВД и Роскомнадзором проанализировать правоприменение статьи об ответственности за оскорбление государственных символов и государственных институтов на практике, а также при необходимости не допускать необоснованных штрафов или блокировок сайтов по данной статье.