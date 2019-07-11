Прокуроры контролируют расследование дела в связи с пожаром на ТЭЦ в Мытищах
Подмосковные прокуроры в четверг, 11 июля, организовали проверку по факту крупного пожара рядом с ТЭЦ-27 «Северная» в городском округе Мытищи. По информации пресс-службы областной прокуратуры, на месте случившегося работает заместитель подмосковного прокурора Андрей Ганцев.
Старший помощник руководителя ГУ СКР по взаимодействию со СМИ Ольга Врадий сообщала, что возбудили уголовное дело по факту нарушения требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. По ее словам, из трубы, которая подает газ под высоким давлением на ТЭЦ-27, произошел выброс топлива. В результате в небо взметнулся факел высотой 50 метров.
Правоохранители перекрыли движение по Осташковскому шоссе. Пожарные потушили огонь. Однако рядом загорелось административное здание и склад. Предварительно, погиб человек, пострадали — 12.
Пожар ТЭЦ 27 мытищи pic.twitter.com/H3azGivUUg— веселый хахалок (@Ordos77) 11 июля 2019 г.