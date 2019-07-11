Прокуроры контролируют расследование дела в связи с пожаром на ТЭЦ в Мытищах

Подмосковные прокуроры в четверг, 11 июля, организовали проверку по факту крупного пожара рядом с ТЭЦ-27 «Северная» в городском округе Мытищи. По информации пресс-службы областной прокуратуры, на месте случившегося работает заместитель подмосковного прокурора Андрей Ганцев.

Старший помощник руководителя ГУ СКР по взаимодействию со СМИ Ольга Врадий сообщала, что возбудили уголовное дело​​​ по факту нарушения требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. По ее словам, из трубы, которая подает газ под высоким давлением на ТЭЦ-27, произошел выброс топлива. В результате в небо взметнулся факел высотой 50 метров.

Правоохранители перекрыли движение по Осташковскому шоссе. Пожарные потушили огонь. Однако рядом загорелось административное здание и склад. Предварительно, погиб человек, пострадали — 12.