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 Путин и Моралес выступили за переговоры по борьбе с химическим и биологическим терроризмом

Путин и Моралес выступили за переговоры по борьбе с химическим и биологическим терроризмом
16:36   11 Июля 2019
Россия

Прокуроры контролируют расследование дела в связи с пожаром на ТЭЦ в Мытищах

Прокуроры контролируют расследование дела в связи с пожаром на ТЭЦ в Мытищах

Подмосковные прокуроры в четверг, 11 июля, организовали проверку по факту крупного пожара рядом с ТЭЦ-27 «Северная» в городском округе Мытищи. По информации пресс-службы областной прокуратуры, на месте случившегося работает заместитель подмосковного прокурора Андрей Ганцев.

Старший помощник руководителя ГУ СКР по взаимодействию со СМИ Ольга Врадий сообщала, что возбудили уголовное дело​​​ по факту нарушения требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. По ее словам, из трубы, которая подает газ под высоким давлением на ТЭЦ-27, произошел выброс топлива. В результате в небо взметнулся факел высотой 50 метров.

Правоохранители перекрыли движение по Осташковскому шоссе. Пожарные потушили огонь. Однако рядом загорелось административное здание и склад. Предварительно, погиб человек, пострадали — 12.

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Автор: Анатолий Кубарев
#пожар #тэц #мытищи #прокуроры

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