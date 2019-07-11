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16:36   11 Июля 2019
Россия

Путин и Моралес заняли единую позицию по Венесуэле

Путин и Моралес заняли единую позицию по Венесуэле

Президенты России Владимир Путин и Боливии Эво Моралес согласились насчет недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. Об этом рассказал российский глава на пресс-конференции по итогам переговоров 11 июля.

«Надеемся, что в рамках переговоров между правительством Венесуэлы и оппозиции, которые стартовали при содействии Норвегии, будут выработаны приемлемые для всех венесуэльцев решения, что позволит нормализовать обстановку в стране», — добавил Путин.

Путин и Моралес заняли единую позицию по Венесуэле

23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил, что он является президентом страны на время работы временного правительства. США признали его новой главой и потребовали от законного лидера Николаса Мадуро исключить силовые действия против оппозиции. Следом за Америкой экс-спикера парламента признали временным президентом Венесуэлы ряд стран.

Стоит отметить, что Гуайдо не только получает деньги от Вашингтона, но и пользуется информационной поддержкой с его стороны. В западной прессе регулярно появляются фейк-ньюз, которые практически моментально опровергаются из-за отсутствия какой-либо базы.

Путин и Моралес заняли единую позицию по Венесуэле

Например, в конце января агентство Reuters распространило вброс о ЧВК «Вагнер», которая якобы прибыла в республику. Военные инструкторы России действительно находятся в Венесуэле, однако они лишь помогают армии страны, а именно учат ее правильной эксплуатации вооружения, приобретенного в РФ. Об этом неоднократно и подробно рассказывала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

4 июля глава венесуэльского внешнеполитического ведомства Хорхе Арреаса заявил, что граждане США лишаются защиты на территории республики.

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Автор: Анна Манц
#путин #венесуэла #боливия #моралес

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