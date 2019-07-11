Путин назвал интересной идею Зеленского о встрече с лидерами ФРГ, Франции, Британии и США

Российский президент Владимир Путин заявил, что предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским формат встречи с канцлера ФРГ, премьер-министра Великобритании и президентов Франции и США, может быть интересным.

«Это может быть интересно», - сказал президент России.

Напомним: украинский президент 8 июля опубликовал видеообращение к российскому лидер Владимиру Путину с предложением встретиться «поговорить» в Минске. При этом Зеленский заявил, что личную встречу главы России и Украины нужно провести в присутствии лидеров Германии и Франции – членов «Нормандской четверки», а также к ней необходимо привлечь лидеров Великобритании и США. В Кремле пообещали внимательно рассмотреть данное предложение.