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Зеленский заявил о необходимости люстрировать бывшее украинское руководство

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 Пушков усомнился, что Зеленский повезет семью на отдых в Чернобыль

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15:56   11 Июля 2019
Весь мир

Путин назвал интересной идею Зеленского о встрече с лидерами ФРГ, Франции, Британии и США

Путин назвал интересной идею Зеленского о встрече с лидерами ФРГ, Франции, Британии и США

Российский президент Владимир Путин заявил, что предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским формат встречи с канцлера ФРГ, премьер-министра Великобритании и президентов Франции и США, может быть интересным.

«Это может быть интересно», - сказал президент России.

Напомним:  украинский президент 8 июля опубликовал видеообращение к российскому лидер Владимиру Путину с предложением встретиться «поговорить» в Минске. При этом Зеленский заявил, что личную встречу главы России и Украины нужно провести в присутствии лидеров Германии и Франции – членов «Нормандской четверки», а также к ней необходимо привлечь лидеров Великобритании и США. В Кремле пообещали внимательно рассмотреть данное предложение.

Путин назвал интересной идею Зеленского о встрече с лидерами ФРГ, Франции, Британии и США

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Автор: Александр Люблинский

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