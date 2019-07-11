Ирак и Иордания планируют начать транзит нефти через порт в Акабе

Иорданский министр энергетики Халя Зувати в четверг, 11 июля, встретилась с иракским коллегой Тамером аль-Гадбаном, чтобы обсудить возможность транзита иракской нефти к морскому порту в Акабе. По информации министерства энергетики Иордании, главы ведомств затронули двухсторонние отношения Багдада и Аммана.

«Особенно возможность прокладки нефтепровода через порт в Акабе», — отметили в министерстве.

Халя Зувати напомнила о «важности решения иракского кабинета министров о реализации проекта, согласно которому необходимо транспортировать около миллиона баррелей нефти ежедневно из города Басра на экспорт через порт Акабы на Красном море.По ее словам, на основании этого решения подпишут соглашения между Амманом и Багдадом, после чего начнут прокладывать нефтепровод через порт в городе Акаба, который расположен на северном побережье Акабского залива Красного моря у израильского города Эйлат.