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15:59   11 Июля 2019
Россия

Онлайн-торги по продаже городского имущества впервые прошли в Петербурге

Онлайн-торги по продаже городского имущества впервые прошли в Петербурге

Первые электронные аукционы по продаже городских объектов нежилого фонда прошли в Санкт-Петербурге на торговой площадке АО «Российский аукционный дом». Об этом 11 июля сообщает «Петербургский дневник»

По данным пресс-службы Комитета имущественных отношений, в онлайн-торгах участвовали 14 человек. По окончании аукционов в городской бюджет поступило почти 30 миллионов рублей. 

Как сообщает ведомство, торгово-сервисное помещение площадью 81,5 квадратных метров стало самым востребованным лотом. Известно, что оно находится на Рижском проспекте, и что за него боролись пять претендентов. Стоимость лота в результате увеличилась в 1,6 раз. В итоге здание продали за 6,6 миллиона рублей. 

Продажа другого одноэтажного здания площадью 85,2 квадратных метра, которое находится в парке «Мариенталь» в Павловске, пополнило казну Петербурга на 4,6 миллиона рублей. 

Здание в три этажа, находящееся на Грузинской улице в 500 метрах от станции метро «Волковская», площадь которого составляет 647 квадратных метров, ушло с молотка за 16,6 миллиона рублей. Его будут использовать для административно-производственных целей. 

Следующие онлайн-торги запланированы на 17 июля, передает газета. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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