Лавров 18 июля встретится с главой МИД Германии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге в четверг заявила, что глава МИД Сергей Лавров 18 июля будет в Германии с рабочим визитом.

По ее словам, в Бонне у него пройдут переговоры с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом. Стороны должны обменяться мнениями, обсудить сотрудничество между Москвой и Берлином, уделить ключевое внимание актуальным вопросам. В частности, в беседе министры рассмотрят ситуацию вокруг Ирана, конфликты в Сирии и Ливии,