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Зеленский заявил о необходимости люстрировать бывшее украинское руководство

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 Пушков усомнился, что Зеленский повезет семью на отдых в Чернобыль

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15:41   11 Июля 2019
Россия

Лавров 18 июля встретится с главой МИД Германии

Лавров 18 июля встретится с главой МИД Германии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге в четверг заявила, что глава МИД Сергей Лавров 18 июля будет в Германии с рабочим визитом.

По ее словам, в Бонне у него пройдут переговоры с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом. Стороны должны обменяться мнениями, обсудить сотрудничество между Москвой и Берлином, уделить ключевое внимание актуальным вопросам. В частности, в беседе министры рассмотрят ситуацию вокруг Ирана, конфликты в Сирии и Ливии,

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Автор: Алла Ларионова
#германия #лавров

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