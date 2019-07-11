Меркель заявила журналистам, что следит за здоровьем

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на совместной пресс-конференции с датским премьер-министром Метте Фредриксон, заверила журналистов, что ответственно относится к своему здоровью.

В частности, отвечая на вопрос о недавних приступах неукротимой дрожи, которые за последние несколько недель трижды попали на кадры телевизионной трансляции со встреч канцлера ФРГ с разными иностранными политиками, Ангела Меркель заявила:

«Вы можете исходить из того, что я отдаю себе, во-первых, отчет об ответственности моей должности, и веду себя соответственно в вопросах, которые относятся к моему здоровью. Во-вторых, можете исходить и из того, что как человек я тоже имею большой личный интерес в том, чтобы оставаться здоровой, и слежу за своим здоровьем».

Напомним: ранее приступы дрожи случились у Ангелы Меркель 18 июня, в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, затем – 27 июня на официальном мероприятием с участием президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, и третий приступ произошел накануне, 10 июля, на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.