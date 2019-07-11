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15:34   11 Июля 2019
Россия

Медведев призвал сосредоточить финансы на медицине и безопасности

Медведев призвал сосредоточить финансы на медицине и безопасности

Глава российского кабмина Дмитрий Меведев призвал сосредоточить финансы на безопасности, медицины, транспорте, энергетике. Он подчеркнул, что для этого понадобится новая нормативно-правовая база. Об этом 11 июля сообщают РИА Новости. 

В четверг Медведев выступил на совещании о достижении национальных идей развития России в области цифровой экономики, технологий и инновационного развития. 

«Нужно усилить исследовательский потенциал, сосредоточить финансовые ресурсы на наиболее критических технологиях. ", — заявил он. 

Медведев напомнил, что по единому плану достижения национальных целей развития России предстоит увеличить число организаций, которые внедряют технологические инновации, более чем в три раза. 

Медведев призвал сосредоточить финансы на медицине и безопасности

Он подчеркнул, что сейчас число таких организаций увеличилось до 16%. Есть задача увеличить показатель до 50%, однако это нелегкая задача. 

«Не менее, кстати, сложная задача — как считать эти организации; тоже мне бы хотелось, чтобы коллеги мне объяснили, что это будет в конечном счете, потому что это важная история», — заявил премьер. 

Медведев напомнил, что необходимо создать дополнительные меры по расширению механизма стимулирования инновационной деятельности. Премьер подчеркнул, что государство продолжит поддерживать регионы со своими программами инновационного, научно-технологического развития.

Власти также уделят особое внимание высокотехнологическому экспорту, добавил он. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #медведев #политика #общество #медицина #нацпроекты

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