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15:25   11 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский заявил о необходимости люстрировать бывшее украинское руководство

Зеленский заявил о необходимости люстрировать бывшее украинское руководство

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил высших должностных лиц, стоявших в стране у власти с 2014 года, в бездействии. Он предложил распространить люстрацию, под которую подпадали до сих пор чиновники времен бывшего президента Виктора Януковича, на все руководство, появившееся в стране после.

Зеленский уверен, что их деятельность в будущем получит также «справедливую юридическую оценку». По его словам, проект закона о люстрации представляет «только общественную оценку их деятельности».

«Уверен, что действия всех обозначенных лиц в будущем получат и справедливую юридическую оценку», — заметил украинский президент.

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Автор: Алла Ларионова
#украина #люстрация #зеленский

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