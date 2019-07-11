Президент Украины Владимир Зеленский обвинил высших должностных лиц, стоявших в стране у власти с 2014 года, в бездействии. Он предложил распространить люстрацию, под которую подпадали до сих пор чиновники времен бывшего президента Виктора Януковича, на все руководство, появившееся в стране после.

Зеленский уверен, что их деятельность в будущем получит также «справедливую юридическую оценку». По его словам, проект закона о люстрации представляет «только общественную оценку их деятельности».