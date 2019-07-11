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15:51   11 Июля 2019
Россия

Соболь использовала пожилую женщину-инвалида в политических целях

Соболь использовала пожилую женщину-инвалида в политических целях

Планы кандидата в депутаты Мосгордумы, юриста ФБК Любови Соболь о проведении пикетов у здания столичной мэрии провалились. Активистам не хватило смелости, чтобы прийти и отстаивать свою гражданскую позицию. Об этом пишет Nation News.

Но при этом один из сторонников юриста ФБК привез бабушку-инвалида, чтобы надавить на общественность и Мосгоризбирком. 

Ранее в СМИ опубликовали скриншот из чата команды Соболь. В одном из сообщений некий Константин Полянский предложил «сдать в аренду» на несколько часов свою бабушку, инвалида I группы, если ей предоставят дождевой плащ.

Соболь использовала пожилую женщину-инвалида в политических целях

Женщину на пикет привезли, однако дождевик так и не дали. Это разозлило пользователей социальных сетей. Агентство пишет, что такая непредусмотрительность может угрожать здоровью пожилой женщины. В Москве сегодня идет дождь, поэтому очень легко промокнуть и простудиться. 

Соболь использовала пожилую женщину-инвалида в политических целях

Это не первый случай, когда протеже Навального платят деньги массовке, которая приходит на митинги. Например, Илья Яшин заплатил каждому пришедшему на митинг 10 июля по 500 рублей. 

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Автор: Виктория Разумовская
#выборы #пикет #мосгордума #соболь

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