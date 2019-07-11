Телеканалы обязали адаптировать вещание под людей с проблемами слуха

Отечественные телеканалы обязаны к будущему году обеспечить доступность вещания для людей, которые имеют проблемы со слухом, сообщили в Роскомнадзоре 11 июля.

«Данное требование введено в рамках исполнения Российской Федерацией обязательств норм Конвенции о правах инвалидов», — объяснили в службе отметив, что соответствующие правки уже внесены в закон «О средствах массовой информации».

Доля продукции, адаптированной под инвалидов по слуху, должна составлять минимум пять процентов от общего объема программ в неделю.

«Данное требование касается всех категорий телеканалов вне зависимости от среды вещания, территории распространения, тематики (включая эротические и музыкальные) и языка вещания», — указано в публикации.

Телекомпании могут использовать субтитры, в частности скрытые, бегущую строку или сурдоперевод, предложили в Роскомнадзоре со ссылкой на министерство цифрового развития, связи и массовой информации.

Конвенцию о правах инвалидов приняли в 2006 году, она вступила в силу спустя два года. Согласно данным за прошлый год, в документе участвует 177 стран, а также Европейский союз. Кроме этого, был учрежден Комитет по правам инвалидов, который следит за исполнением Конвенции, принимает и правит доклады, а также рассматривает заявления о нарушениях.