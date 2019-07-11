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15:19   11 Июля 2019
Россия

Права обманутых дольщиков подмосковного ЖК «Сосновый бор»​​​​​​​ восстановят

Права обманутых дольщиков подмосковного ЖК «Сосновый бор»​​​​​​​ восстановят

Представитель министерства жилищной политики Московской области в четверг, 11 июля, сообщил, что первые 38 обманутых дольщиков жилого комплекса «Сосновый бор» в городе Люберцы подпишут новые договоры долевого участия до конца 2019 года, а начнут вселяться в квартиры в 2020 году. 

По информации министерства, последний корпус ЖК ввели в эксплуатацию в 2016 году. Однако 89 человек не только не получили квартиры, но и пострадали от действий мошенников, которые перепродали жилье по подложным документам.

Подмосковное правительство совместно с группой компаний «Главстрой» нашло решение по восстановлению прав части обманутых граждан. Им предоставят компенсационные квартиры в жилом комплексе «Столичный» в Балашихе. Предадут квартиры в несколько этапов по мере сдачи корпусов в комплексе «Столичный».

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Автор: Анатолий Кубарев
#подмосковье #общество #сосновый бор #дольщик

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