В МЧС сообщили об одном погибшем из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах

Один человек погиб в результате пожара на северной ТЭЦ в подмосковных Мытищах, еще 13 пострадали. Об этом 11 июля заявили в МЧС.

Ранее сообщалось, что число пострадавших из-за пожара выросло до восьми человек.

В четверг утром информацию о пожаре на станции высокого давления на территории Северной ТЭЦ подтвердили в ГУ МЧС. Для тушения пожара ведомство привело в готовность авиацию.

По словам замглавы МЧС РФ Ильи Денисова, пожар рядом с ТЭЦ в Мытищах случился из-за прорыва газопровода.

Правоохранителям предстоит выяснить точные причины аварии, в результате которой погиб один человек.