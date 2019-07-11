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15:11   11 Июля 2019
Россия

В МЧС сообщили об одном погибшем из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах

В МЧС сообщили об одном погибшем из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах

Один человек погиб в результате пожара на северной ТЭЦ в подмосковных Мытищах, еще 13 пострадали. Об этом 11 июля заявили в МЧС. 

Ранее сообщалось, что число пострадавших из-за пожара выросло до восьми человек. 

В четверг утром информацию о пожаре на станции высокого давления на территории Северной ТЭЦ подтвердили в ГУ МЧС. Для тушения пожара ведомство привело в готовность авиацию. 

По словам замглавы МЧС РФ Ильи Денисова, пожар рядом с ТЭЦ в Мытищах случился из-за прорыва газопровода.

Правоохранителям предстоит выяснить точные причины аварии, в результате которой погиб один человек.

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #пожар #жертвы #чп #общество #тэц

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