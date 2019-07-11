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15:07   11 Июля 2019
Россия

Беглов осмотрел территорию у строящейся станции метро «Проспект Славы» в Петербурге

Беглов осмотрел территорию у строящейся станции метро «Проспект Славы» в Петербурге

Три новые станции Фрунзенского радиуса петербургского метро собираются открыть уже 1 сентября. Временно исполняющий обязанности губернатора посетил станцию «Проспект Славы» и проверил, как идет благоустройство прилегающей к ней территорий в четверг. Об этом сообщают «Невские Новости». Отмечается, что осмотр прошел в рамках рабочего объезда района в целом.

В настоящее время, по данным издания, готовность объекта составляет примерно 84%. Уже удалось выполнить работы по восстановлению дорожного полотна и открытию движения транспорта на участке Бухарестской улицы от проспекта Славы до Южного шоссе. 

Врио губернатора во время посещения доложили, что все проходит в штатном режиме, осталось только закончить отделку станции, а также установить оборудование для связи, освещения и видеонаблюдения.

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Автор: Алла Ларионова
#петербург #метро #беглов

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