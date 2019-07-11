США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

Ох уж эти неуловимые иранские катера. Никто, кроме американских и британских военных, их не видит, но именно они продолжают «делать» американскую политику в регионе. Они всегда появляются там, где это нужно Госдепу и делают то, что нужно Госдепу. И при этом всегда остаются неуловимыми для всего остального мира. Случайно ли это? Конечно, нет.

Катера, взрывающие супертанкеры

В июньской серии американского развлекательного блокбастера под названием «задушим Иран санкциями» некие неназванные силы упорно пытались столкнуть лбами американских и иранских военных. В ней никому неизвестные и никем, кроме американцев, пока так и неопознанные «иранские» катера, взорвали два танкера в Ормузском проливе, а с третьего, на случайно прилетевшую как раз в этот момент камеру, они якобы сняли неразорвавшуюся мину.

Сложно представить катер, который на виду у всех, в том числе и у летающего вокруг вертолета, подходит к борту судна, снимает якобы неразорвавшуюся мину (sic!) и уходит. Но именно это видео и эта «логика» были продемонстрированы Пентагоном в качестве доказательств против Ирана.

При этом, остановить явно пиратствующие катера американские военные не захотели и ограничились только видеосъемкой. «Логично» с их стороны, кто же спорит. Но это была только затравка. Конфликт разрулили, надо было приступать к съемкам следующей серии.

Пираты Средиземного моря

А затем был явно пиратский захват иранского танкера со стороны британских военных, везущего нефть в Сирию. Британия конечно объявила Асаду эмбарго и санкции, но при чем тут арест иностранного танкера, везущего гражданский груз в нейтральных водах? Великобритания официально не воюет с Сирией. А если нет, то действия британцев, заставивших иранцев изменить курс и направивших судно в Гибралтар, ничем, кроме пиратства объявить нельзя.

Такие действия ранее часто приводили к началу реальных войн, и иранцы проявили просто чудеса сдержанности.

И как раз в этом отдельном эпизоде истории пиратства в водах Средиземного моря «международное сообщество» оказалось глухо и слепо. На вполне законные требования Ирана разобраться в ситуации и наказать виновных никак не отреагировало. А как еще может быть, когда в мире работает принцип двойных стандартов. Где одним странам можно все, в том числе и регулярно бомбить соседей (Израиль, Иран и Сирия), а другим запрещено отвечать на любые их действия.

Можно ли не увидеть фрегат на радаре

Произошедшее не отменяет частичной вины руководства Ирана. Нельзя было в ответ на захват танкера открыто говорить о планах отплатить той же монетой и захватить британский танкер в районе Ормузского пролива. Угроза предопределила следующий ход оппонентов.

И опять в игру вступают странные неуловимые «иранские» катера, которые пытаются перехватить британский танкер и затем уходят восвояси «под дулами орудий британского фрегата». Можно представить, как гордо при этом известии поднялись все британские подбородки от последнего матроса на камбузе и до самого высокопоставленного адмирала, но неужели британские военные считают всех идиотами? Неужели они бы сами планировали и проводили таким образом захват судна?

Чтобы британский фрегат мог сорвать попытку захвата танкера он должен находиться очень близко к месту событий. И иранские службы слежения за морской обстановкой, если бы это были именно катера КСИР, должны были его увидеть на своих радарах и действовать исходя из его присутствия. Было бы странно ожидать от британских моряков, чтобы на их глазах три легкомоторных судна умыкнули бы огромный танкер. Да и не в привычках британцев задавать вопросы, там, где можно и нужно стрелять. Тем более без угрозы получить ответный удар. Не стрелять же иранцам с берега ПКР по фрегату, потопившему неизвестные пиратские катера.

А вот если все это была театральная постановка (как и в случае с неразорвавшейся миной), тогда и слепота иранских военных и умеренность в требованиях к пиратам со стороны их британских коллег становится вполне понятной.

И конечно понятно для чего все это делается. Кто-то упорно сталкивает лбами Вашингтон и Тегеран, пытаясь довести их конфликт до горячей стадии. И раз это не получилось во время провокации с атаками танкеров и захватом иранского судна, то почему бы не организовать самим «ответные» действия Ирана, чтобы после этого на «полном основании» объявить блокаду (то есть обеспечение свободы судоходства) в районе Ормузского пролива. О чем сегодня открыто призывает Пентагон, и к которой почти наверняка присоединятся британские королевские военно-морские силы.

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