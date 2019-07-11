Путин и Моралес отметили качество отношений между РФ и Боливией

Экономические связи России и Боливии имеют большие перспективы для развития, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с боливийским коллегой Эво Моралесом 11 июля в Москве.

Он отметил, что в последнее время отношения обоих стран успешно развиваются. Объем товарооборота на данном этапе «очень скромный», однако тенденция к его увеличению вселяет уверенность, так как за первый квартал 2019 года он вырос в два с половиной раза.

«Но самое главное, что у нас есть хорошие перспективы», — подчеркнул президент.

К тому же, крупные отечественные компании делают масштабные инвестиции в экономику многонационального государства. В частности, Путин отметил помощь «Газпрома» в развитии боливийской нефтегазовой отрасли и работу «Росатома» в Центре ядерных исследований в Боливии.

«Уверен, что визит ваш пойдет на пользу и будет способствовать дальнейшему развитию наших двусторонних отношений», — подытожил российский глава.

Моралес ответил, что гордится качеством межправительственных связей России и Боливии и находит в них вдохновение. Отдельно он выделил совместную деятельность в сфере ядерной энергетике, так как, по его мнению, за ней стоит будущее. Кроме этого, страна заинтересована в развитии сотрудничества в области добычи лития.

Во встрече также принимают участие с российской стороны глава министерства иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава энергетического ведомства Александр Новак, а со стороны Боливии — глава внешнеполитического ведомства Диего Пари Родригес, глава министерства углеводородов Луис Альберто Санчес и глава министерства энергетики Рафаэль Аларкон Ориуэла.