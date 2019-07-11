Предельный возраст службы для полицейских могут повысить

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который повышает на пять лет предельный возраст службы сотрудников органов внутренних дел.

Увеличивается до 65 лет предельный возраст службы для тех, кто добился звания генерал-лейтенанта полиции, генерал-лейтенанта внутренней службы, генерал-лейтенанта юстиции, генерал-майора полиции, генерал-майора внутренней службы или генерал-майора юстиции. До 60 лет смогут служить сотрудники, получившие звание полковников. 55 лет - максимальная планка для майоров и подполковников.

При этом депутат Александр Хинштейн подчеркнул, что в данной ситуации нет никакой связи с пенсионной реформой.