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15:02   11 Июля 2019
Россия

Предельный возраст службы для полицейских могут повысить

Предельный возраст службы для полицейских могут повысить

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который повышает на пять лет предельный возраст службы сотрудников органов внутренних дел.

Увеличивается до 65 лет предельный возраст службы для тех, кто добился звания генерал-лейтенанта полиции, генерал-лейтенанта внутренней службы, генерал-лейтенанта юстиции, генерал-майора полиции, генерал-майора внутренней службы или генерал-майора юстиции. До 60 лет смогут служить сотрудники, получившие звание полковников. 55 лет - максимальная планка для майоров и подполковников.

При этом депутат Александр Хинштейн подчеркнул, что в данной ситуации нет никакой связи с пенсионной реформой.

«На сегодняшний день полковник может служить до 55 лет, и люди, обладающие профессиональными качествами и навыками, достигшие профессионального расцвета, вынуждены увольняться», — отметил он, добавив, что закон станет позитивным и правильным шагом.

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Автор: Виктория Разумовская
#госдума #овд #мвд рф #срок службы

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