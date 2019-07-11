Петербуржцы смогут проголосовать за губернатора на своих дачах в Ленобласти

Петербуржцы смогут проголосовать на выборах губернатора города, не покидая свои дачи. Соответствующее соглашение подписали глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский и глава Горизбиркома Виктор Миненко. Об этом 11 июля сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ленизбирком поможет петербургской избирательной комиссии организовать голосование жителей Северной столицы, которые во время выборов губернатора города будут находиться в Ленобласти.

По информации пресс-службы Ленизбиркома, избирательные участки для голосования петербуржцев будут открыты в садоводствах в Единый день голосования. Таким образом, петербуржцы смогут проголосовать за главу города, не покидая своих дач. Всего в садоводствах будет открыто 72 избирательных участка.

Кроме этого, для удобства избирателей будет работать несколько участков на территории Псковской области.

За пост главы города будут бороться Владимир Бортко, Александр Беглов, Михаил Амосов и Надежда Тихонова.