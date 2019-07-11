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Пушков усомнился, что Зеленский повезет семью на отдых в Чернобыль

Пушков усомнился, что Зеленский повезет семью на отдых в Чернобыль

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14:20   11 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Пушков усомнился, что Зеленский повезет семью на отдых в Чернобыль

Пушков усомнился, что Зеленский повезет семью на отдых в Чернобыль

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков скептически отнесся к решению президента Украины Владимира Зеленского объявить зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС открытой для туристов, передает корреспондент «Политики сегодня».

«Чернобыль, как зона свободы, у меня вызывает серьезные опасения, — сказал Пушков. — Сам-то он поедет в Чернобыль со всей семьей, ощутит ли тот туристический магнит, о котором говорит?».

Зеленский подписал указ о свободном посещении зоны отчуждения, объяснив журналистам, что намерен показать Чернобыль миру. Украинский лидер добавил, что его указ позволит превратить зону техногенной катастрофы в «одну из точек роста новой Украины».

Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался 4-й энергоблок станции. После над разрушенным блоком построили саркофаг, который в последние годы постепенно разрушается. В минувшую среду, 10 июля, на Украине ввели в эксплуатацию новый саркофаг, который начали строить в 2012 году. Проект обошелся создателям в 1,5 миллиарда евро. Украине собрать деньги помогали 45 стран.

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Автор: Григорий Рощин
#пушков #чернобыльская аэс #саркофаг #зеленский

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