Десять сотрудников Домодедовской таможни задержали по подозрению во взяточничестве

Басманный суд Москвы в четверг 11 июня избрал меру пресечения десяти сотрудникам Домодедовской таможни, заподозренных в получении взятки, поместив всех под стражу.

Об этом сообщает агентство ТАСС, приводя сведения пресс-службы Басманного суда.

«Суд избрал в отношении 10 задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу, некоторым избран домашний арест», - рассказала журналистам представитель суда Юнона Царева, не приводя более никаких подробностей.

Ранее агентство ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщило о задержании в Москве ряда сотрудников Домодедовской таможни, заподозренных в коррупционном преступлении. Как отмечалось, задержанные являются фигурантами уголовного дела. Возбужденного по статье «Получение взятки».